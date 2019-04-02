لون صناعي وتغير في خواصها.. تفاصيل مداهمة مصنع مفروم بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين مصنعا غير مرخص لتعبئة لحوم مفروم بمركز أبو النمرس.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة مفادها أن "محمد. ع" صاحب مصنع تعبئة لحوم مفروم كائن دائرة مركز شرطة أبو النمرس يقوم بتجميع كميات كبيرة من هياكل الدواجن ومخلفات الذبح والريش وفرمها مع إضافة لون صناعي غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها في عبوات بأسماء وعلامات تجارية شهيرة، وطرحها للبيع مسببا أضرار بصحة المواطنين.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع، وأمكن ضبط "عمار. ا. م" 30 سنة، المدير المسئول عن المصنع مقيم بالمنيا، وعثر على 4 اطنان ونصف مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما عُثر على فضلات وبقايا الذبح ( يش – رؤوس الدواجن).

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.