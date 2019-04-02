الشرطة تلاحق مروجي الكيف في الجيزة وتضبط 34 متهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 34 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك بمضبوطات بلغت 1155 جرام حشيش، 2456 قرصا مخدرا و2990 جراما من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 7 متهمين، عُثر بحوزتهم على 6 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطبنجة عيار 9مم و15 طلقة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.