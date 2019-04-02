محافظة القاهرة: فتح جميع الحدائق للأيتام الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قالت محافظة القاهرة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرر فتح جميع حدائق القاهرة يوم الجمعة القادم للأطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة احتفالات يوم اليتيم، على أن يتم رفع حالة الاستعداد بالحدائق وإضافة البرامج الترفيهية والألعاب لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.​​

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