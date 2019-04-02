وكيل خطة النواب يكشف لمصراوي موعد مناقشة الموازنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الموازنة العامة للدولة، وصلت المجلس أمس طبقا لموعدها الدستوري، وأنه من المقرر إحالة الموازنة للجنة الخطة والموازنة لمناقشتها بأول جلسة انعقاد البرلمان والمزمع عقدها يوم ١٤ أبريل.
وتابع لمصراوي: الموازنة ستناقش بعد الانتهاء من الموافقة على التعديلات الدستورية.
وأضاف عمر، أن الموازنة أقرت النسب المُحددة للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالى.
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