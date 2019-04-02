خبير عالمي في جراحة العمود الفقري بمستشفى بورسعيد ودمياط العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مستشفى بورسعيد العسكري يستضيف الدكتورأناند ساداشيف خبير جراحة العمود الفقري بالمنظار في الهند خلال الفترة من 21 - 22 أبريل، وبمستشفى دمياط العسكري خلال الفترة من 23 - 25 أبريل.

وتستقبل مستشفى بورسعيد ودمياط العسكري حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميًا عدا العطلات الرسمية.