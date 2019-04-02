محافظ القاهرة: حظر منح تراخيص الحفر قبل موافقة مركز معلومات شبكات المرافق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حظر منح أي تراخيص حفر للشركات القائمة على أعمال المرافق أو أي جهات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحي المختص وموافقة مركز معلومات شبكات المرافق حفاظا على مرافق القاهرة من التخريب وحرصا على المال العام ومراعاة لمصالح المواطنين التي قد تتأثر من قطع المرافق بالخطأ .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء بمركز معلومات شبكات المرافق الرئيسي والذي أنشئ منذ عام 1993 للحفاظ علي البنية التحتية للعاصمة وحماية استثمارات شبكات المرافق بها (المياه والصرف الصحي والغاز والتليفونات والكهرباء والأنفاق) ويساعد في تطوير هذه الشبكات وحمايتها وتأمينها أثناء الحفر لوضع مرفق جديد بالإضافة إلى أعمال الرفع المساحي قبل التخطيط لإنشاء مدن ومشروعات جديدة.

واستعرض المحافظ، خلال الجولة، مكونات المركز والتي تشمل الأقسام الفنية ومراكز التدريب وقاعات الاجتماعات، وكذلك أجنحة الإقامة الفندقية للمتدربين من خارج القاهرة وأيضا أحدث الأجهزة التقنية في مجال المسح الجغرافي للمواقع.

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وأشار المحافظ إلى أن مركز معلومات شبكات القاهرة يحظى بسمعة طيبة في داخل مصر وخارجها حيث استعانت بعض الدول العربية بخبرات المركز للقيام بالعديد من أغراض المسح قبل البدء في إقامة المشروعات، كما ساهم المركز في إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بالخرطوم وفى عدد من المحافظات المصرية.

وأضاف عبدالعال أن المركز لديه شبكة فروع تغطي النطاق الجغرافي للمناطق الأربعة بمحافظة القاهرة حيث يخدم المنطقتين الشمالية والغربية مركز واحد ويخدم المنطقة الشرقية ثلاثة فروع نظرا لكبر مساحتها ويخدم المنطقة الجنوبية فرعان بالمعادي وحلوان نظرا لكبر مساحة المنطقة الجنوبية والتوسع العمراني بها وزيادة عدد المشروعات التي تقام بها.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندسة أمل حنفى رئيس مجلس إدارة المركز وعدد من قيادات المحافظة.