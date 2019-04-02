"حي في قلوب مريديه".. عام على رحيل أحمد خالد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

في لمح البصر.. مر عام على رحيل "العراب" أحمد خالد توفيق، وكما كانت صدمة رحيله قاسية على الكثير من عشاقه وقرائه ومتابعيه، فإن ذكرى رحيله الأولى التي تصادف اليوم، تجد نفس الصدى الذي سيطر على الوسط الثقافي والأدبي وقتها.

يبحث اليوم قراء أحمد خالد توفيق، عن رواياته التي نشأوا عليها، لإعادة قراءتها واستعادة ذكرياتهم التي حفرت لها مكانا بارزا في ذاكرتهم، فإن الكثير من أصدقائه يبحثون اليوم عن قبره، لتنفيذ وصيته "أما أنا فأريد أن يُكتب على قبري جعل الشباب يقرأون"، وبالفعل تحول قبره إلى ما يشبه مزار الأولياء الصالحين الذين يزورهم الناس للتبرك بهم، بعدما أعلنت صفحة "أبناء العراب" إحياء الذكرى الأولى لرحيله، من خلال تنظيم عدة فعاليات بمدينة طنطا محل ميلاده ومقره الأخير.

يعد "العراب"، أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت فإن السلسلة حققت نجاحا كبيرا واستقبالا جيدا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996.

وفيما يلي نستعرض أهم أعماله..

يوتوبيا

يوتوبيا، مصطلح يصف الدولة الفاضلة ويكون كل شيء مثاليًا للبشر وتكون كل قيم العدل والمساواة متوفرة، وتدور أحداث الرواية في سنة 2023 حيث تحولت مصر إلي طبقتين، الأولى بالغة الثراء والرفاهية وهي "يوتوبيا" المدينة المحاطة بسور ويحرسها جنود المارينز التي تقع في الساحل الشمالي والثانية فقر مدقع وتعيش في عشوائيات ويتقاتلون من أجل الطعام والرواية تحكي قصة شاب غني من يوتوبيا يريد أن يتسلى ويقوم بمغامرة لكسر ملل الحياة ورتابتها وهى صيد إنسان فقير من سكان شبرا واللعب به مع أصحابه للحصول على متعة ثم قتله والاحتفاظ بجزء من جسده على سبيل الفخر وهى من الهوايات الجديدة للأغنياء الذين يعيشون في الساحل الشمالي تحديدًا في يوتوبيا التي تشكل عالم الأغنياء.

في ممر الفئران

تدور أحداث رواية "في ممر الفئران" حول "الشرقاوي" الذي يدخل في غيبوبة لم يعرف الأطباء سببا لها وينتظر الجميع إفاقته، وبينما يرقد جسد الشرقاوي في المستشفى، إلا أنه ينتقل بشكلٍ غريب إلى عالم الظلام حيث يجد عالمًا تكون بعد سقوط نيزك كبير على كوكب الأرض إلا أنه لم يدمر الكوكب، بل حجب أشعة الشمس عن الأرض ما سبب اختفاء كل مصادر الطّاقة حتى غرق العالم في الظلام الحالك وبدأ بالتعفّن، ثم ظهور شخصية القومندان الذي يفرض عقيدة الظلام كمذهب جديد للبشر وعليه فكل من يضبط متلبسا بإنتاج النور حتى لو كان مجرد إشعال نار فإنه يعدم دون محاكمة.

إيكاروس

تدور أحداث رواية "إيكاروس" عام 2020، وتمتد إلى المستقبل، ثم تعود إلى الماضي لتجتمع كل الخيوط في حجرة داخل مصحة للعلاج النفسي يمكث فيها رجل قادر على قراءة أحداث الأزمنة، قبل أن يجبر نفسه على الصمت.

وهي رواية شائكة، تأخذ القارىء لعالم غامض وتعود به محملاً بكثير من الأسئلة وربما ببعض الإجابات، ولكن هل نحن مستعدون ومتأهبون للمعرفة؟