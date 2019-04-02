أخبار مصر | الإفتاء: الإهمال والتقصير في أداء الواجب لا يقل خطورة عن الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: الإهمال والتقصير في أداء الواجب لا يقل خطورة عن الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإهمال في أداء الواجب لا يقل في خطورته وآثاره عن الإرهاب والتخريب، فالفرد الذي يهمل في أداء عمله تهاونًا أو تكاسلًا، يُلْحِقُ بمجتمعه الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بها أن لكل منا دورًا يجب القيام به على أكمل وجه، فإذا قصر أحدنا في واجبه وأهمل عمله كان عاصيًا لله ولرسوله، ومفسدًا في الأرض، وخائنًا للأمانة التي ائتُمِنَ عليها، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ .. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

وحذرت الدار في نهاية الفيديو المسلمين جميعًا من أن يكونوا بإهمالهم من الخائنين للأمانة والمفسدين في الأرض.