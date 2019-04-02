أخبار مصر | بدء المباحثات بين شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء المباحثات بين شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت صباح اليوم الثلاثاء جلسة المباحثات الموسعة بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة.

وتتناول المباحثات أوجه التعاون بين الأزهر الشريف والأمم المتحدة في مجالات نشر السلام والتعايش ومواجهة العنف والتطرف، والتصدي للكراهية والإسلاموفوبيا.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة عقب اللقاء بيانا للتأكيد على تضامنه مع الجهود المبذولة من أجل مواجهة نزعات الكراهية