أخبار مصر | بحضور وزراء سابقين.. "العناني" يتحدث في لقاء مفتوح بطلاب آثار عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزراء سابقين.. "العناني" يتحدث في لقاء مفتوح بطلاب آثار عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، طلاب كلية الآداب قسم الآثار بجامعة عين شمس، في لقاء مفتوح حول أهم انجازات الوزارة في الفترة الأخيرة.

وأطلع العناني الطلاب على أحدث الاكتشافات الحديثة ورد على استفساراتهم وأسئلتهم بمواضيع متعلقة بالآثار المصرية.

و كان في استقباله عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس الدكتورة سوزان القليني، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، و أستاذ الآثار الدكتور حسن سليم وأساتذة الآثار بالقسم والذي حرص وزير الآثار على لقائهم في لقاء خاص بعد لقائه بالطلبة.

Advertisements

وجامعة عين شمس هي ثالث أقدم جامعة مصرية، تأسست في يوليو 1950 تحت اسم جامعة إبراهيم باشا، وشاركت مع جامعة القاهرة (سابقًا، جامعة فؤاد الأول) وجامعة الإسكندرية (سابقاً، جامعة فاروق الأول) في إنجاز رسالة الجامعات المصرية واحتواء الطلب المتزايد على التعليم العالي، وتعد الجامعة من الجامعات العربية المرموقة.

وبعد ثورة 23 يوليو 1952، اقترح أن تكون أسماء الجامعات المصرية لها جذور ومعالم تاريخية من البلاد، وفي 21 فبراير 1954 تغير اسم الجامعة إلى جامعة هليوبلس، وفي نفس العام، غُير اسم الجامعة إلى اسمها الحالي جامعة عين شمس.

و"عين شمس" هي الترجمة العربية لكلمة "هليوبلس" أو "أون" التي كانت إحدى أقدم الجامعات في التاريخ، وهي جامعة أون تأسست من حوالي 5000 سنة، وكان ذات شهرة واسعة وقلعة من قلاع المعرفة والتعلم خصوص في علوم الفلك والهندسة والطب، والتي كان إمحوتب من أشهر المعلمين بها. الإنجاز الأكثر أهمية لجامعة أون كان النداء لعبادة الإله الوحيد، القرص الشمسي آتون، على يدي إخناتون الذي نادى بأفكار كهنة أون.

شعار الجامعةِ هو المسلّة والصقران، يوضح الشعار مدى الترابط بين الاسم والتاريخ القديم للجامعة، وتمثل المسلة بيت الحياة في مدينة أون، بينما يرمز الصقرن يرمزان الإله المصري في ذلك الوقت.