"الصحة" تحث السيدات للإقبال على السيارات المتنقلة للكشف عن سرطان الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث البرنامج القومى لصحة المرأة بوزارة الصحة السيدات فى مختلف محافظات الجمهورية على الإقبال على سيارات الكشف المبكر عن سرطان الثدى للفحص والتحويل للعلاج بمراكز الأورام المختلفة. Advertisements وقال البرنامج القومى لصحة المرأة بوزارة الصحة، ينتشر بالمحافظات 12 وحدة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى وكل وحدة بها فرق طبية على مستوى متميز تقوم بالفحص والتسجيل وتوفير التوعية الكاملة للسيدات. وأضاف البرنامج سيتم الإعلان قريبا عن أماكن تمركز السيارات بشكل دورى تسهيلا من الوزارة على السيدات، وتابع: جميع إجراءات الفحص والتحليل تتم بالمجان.

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