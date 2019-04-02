شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية يشيد بمستوى الأمن في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، يون يوتشول، حرص سيول على توطيد العلاقات مع القاهرة في جميع القطاعات خاصة السياحة، مشيرا إلى العمل على استعادة السياحة الكورية إلى مصر.

التقى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، السفير الكوري في مدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين، وأشاد الأخير بجمال الطبيعة ومستوى الأمن في مدن شرم الشيخ وسانت كاترين ودهب ونويبع وطابا.

من جهته، أكد المحافظ أنه سيدعو وسائل الإعلام الكورية إلى زيارة شرم الشيخ 3 أيام لنقل صورة حقيقية عما تتمتع به من استقرار أمني، وفي الختام أهدى السفير درع المحافظة التذكاري.