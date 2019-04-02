شكرا لقرائتكم خبر عن «السكك الحديدية»: 40% نسبة تهرب الركاب من محصلي التذاكر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن إجمالى فاتورة تهرب المواطنين من دفع تذاكر القطارات تصل إلى 40% من القطارات المميزة والمطورة، وتقل النسبة في القطارات المكيفة.

أضاف في مداخلة مع برنامج «كل يوم» على فضائية «أون إي»، مساء الاثنين، أن السكك الحديدية هي أرخص وسيلة نقل، ونقص عدد المحصلين من أسباب هروب الركاب من سداد قيمة التذاكر.

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أوضح أن الهيئة تسعى لتعظيم إيراداتها لتطوير السكك الحديدية وتقديم خدمة جيدة للراكب من خلال مقعد مريح ومواعيد منتظمة للتقاطر، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بالتغيير منتصف 2020.

أكد أن الهيئة تشن حملات للكشف عن متعاطي المواد المخدرة بين العاملين منذ عام 2017، مشددا على أن الهيئة ستفذ قرار الفصل من الخدمة لمن يثبت إدمانه أو تعاطيه.