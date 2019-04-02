شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم حصاد الكتان في الغربية.. والدقهلية تستعد لتوريد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن المساحة المزروعة من محصول الكتان بالمحافظة بلغت 6290 فدانًا، حيث تم بدء موسم الحصاد بالحقول الإرشادية، بحضور الدكتور فؤاد عبدالرحمن، رئيس قسم الألياف بمركز بحوث الجميزة، وعدد من الأساتذة بمركز البحوث، وبعض المزارعين.

وأضاف محمد سلام، مدير عام الإرشاد الزراعى بالمحافظة، أنه تم أمس عمل يوم حصاد للمحصول بمركز زفتى في ناحية شبرا اليمن، كما أن الصنف المزروع هذا العام، «جيزة 12»، وهو جديد ويتمتع بصفات إنتاجية عالية، مقارنة بالأصناف الأخرى، ومن المتوقع أن يعطى إنتاجًا أكبر من القش والبذور والألياف.

في سياق متصل، استعدت مديريتا الزراعة والتموين بالدقهلية لاستقبال توريد القمح في موسم 2019، بمراجعة ضوابط التخزين، وإزالة أي سلبيات في الشوّن والصوامع المجهزة للتسلم من المزارعين.