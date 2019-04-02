شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن سندوب فى الدقهلية لمدة 5 ساعات بسبب أعمال صيانة عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع المياه عن منطقة سندوب بالكامل، وذلك من أجل أعمال ربط العداية القديمة بالعداية الجديدة من الساعة 11 صباح اليوم وحتى الرابعة عصراً.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير المياه لأهالى المنطقة والمنشآت العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات والمخابز حتى لا تتأثر حياة المواطنين خلال فترة انقطاع المياه عن المنطقة، وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من أعمال العدايتين فى موعدها المقرر.