شكرا لقرائتكم خبر عن "خلى بالك".. الحبس والغرامة عقوبة البلاغ والدعاوى الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من البلاغات والدعاوى تتلقاها المحاكم والنيابات يوميًا، من شأنها أن تضاعف العبء على القضاة وأعضاء النيابة، رغم أن كثيرًا منها كيدى أو كاذب، " الخليج 365" يوضح عقوبة البلاغ والدعاوى الكاذبة.
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون لم يقرر عقوبة محددة للبلاغ الكاذب، واكتفى بعقاب مقدمه بعقوبة القذف فى قانون العقوبات، فنصت المادة 303 عقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10آلاف و500 جنيه أو إحدى العقوبتين"، إلا أن القانون حدد أركان وتعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، وهو "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
وأضاف المحامى بالنقض، أن الهدف من تجريم هذه الجريمة هو تحقيق مصلحة خاصة بالأفراد وحماية شرفهم فى مواجهة البلاغات الكاذبة، و حماية للسلطات الإدارية والقضائية من شر التضليل بالبلاغات التى تعطل وظيفتها وتشوه قصدها.
كانت هذه تفاصيل خبر "خلى بالك".. الحبس والغرامة عقوبة البلاغ والدعاوى الكاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.