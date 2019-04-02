شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية لنقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للأطباء، يوم الجمعة المقبل، 5 أبريل 2019، الجمعية العمومية العادية، فى الانعقاد الثانى، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها فى الدعوة الأولى لها.

ومن المقرر أن تناقش العمومية ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر فى تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.

كما تناقش الجمعية العمومية قواعد قيد خريجى الكليات الأجنبية بالنقابة، ومقترحات مجلس النقابة، والتى تتضمن: اشتراط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالى يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمى، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

بجانب عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة ( أو كما يترائى للجمعية العمومية )، على أن يتم تطبيق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019 (السنة الدراسية 2018 -2019) وما بعدها.