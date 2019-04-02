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صور.. إنهاء 85% من إنشاءات المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر أعمال البناء والتشييد داخل العاصمة الإدارية الجديدة بكافة الأحياء وفق خطط العمل الموضوعة لبناء العاصمة الجديدة، وتأتى المدينة الرياضية من بين مشروعاتها الهامة، وقد رصد حساب العاصمة متابعة الأعمال داخل المدينة.

ونشر حساب العاصمة الإدارية الجديدة، صورًا لأخر تطورات أعمال الإنشاءات داخل المدينة الرياضية، وعلق عليها "متابعة أعمال إنشاء الصالة المغطاة فى المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لتنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021 فى مصر، وتتسع لعدد 7000 فرد، حيث تم الإنتهاء بنسبة 85% من بناء المدينة الرياضية المقامة على مساحة 93 فدان".

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تدوينة حساب العاصمة الإدارية الجديدة

 

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الصالة المغطاة فى العاصمة الإدارية الجديدة

 

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ويشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، كانت قد اطفأت أنوارها، مساء السبت، للمشاركة فى الحدث العالمى، ساعة الأرض، بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورى ياسمين فؤاد، وعدد من نواب البرلمان وسفراء الدول الأجنبية، وشخصيات عامة وطلبة الجامعات.

وأشعل الحضور الشموع بالتزامن مع إطفاء الأنوار، كما شكلوا بالشموع كلمة ساعة الأرض مصر 2019 واستعانت العاصمة الإدارية بكاميرات طائرة، لتصوير الحدث، وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة – حينها - إن وجودنا اليوم للمساعدة فى الحفاظ على الأرض، مشيرة إلى أنه هناك من يقيس حجم التخفيف عن الأرض خلال هذه الساعة.

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أعمال الإنشاءات فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

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المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة

 

 

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