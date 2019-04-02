الأرصاد: ارتفاع تدريجي في حرارة الجو بداية من الثلاثاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى- العظمى
القاهرة 13 22
شبين الكوم 13 21
طنطا 12 21
دمنهور 11 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 12 18
مطروح 10 19
السلوم 12 20
سيوة 10 24
بورسعيد 13 19
دمياط 12 18
الزقازيق 12 20
الاسماعيلية 11 23
السويس 12 22
العريش 12 20
رفح 13 19
رأس سدر 12 23
نخل 10 22
نويبع 15 22
طابا 13 21
كاترين 07 14
الطور 13 22
شرم الشيخ 18 24
الغردقة 18 24
مرسى علم 17 23
الفيوم 13 22
بنى سويف 13 23
المنيا 12 23
أسيوط 12 24
سوهاج 12 24
قنا 13 25
الأقصر 13 26
أسوان 14 26
أبوسمبل 14 27
الوادى الجديد 12 27
شلاتين 17 27
أبو رماد 18 26
راس حدربة 18 26
حلايب 19 25
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