مصر | العثور على جثة سيدة طافية بمصرف اللبيني في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة سيدة طافية بمصرف اللبيني في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سيدة ملقاة في ترعة اللبيني بمركز كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بالعثور على جثة سيدة طافية بمصرف اللبيني، بمنطقة كفر حكيم، دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من عمرها، وترتدي كامل ملابسها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر، بلاغات التغيب خلال الفترة الأخيرة، تبين أنها غير محرر أيه محاضر بتغيبها خلال الفترة الأخيرة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.