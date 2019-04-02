شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام نصف طن لحوم ودواجن فاسدة في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة الصحية بالخانكة، بالإشراف على إعدام نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، و٣٠ كيلو حلاوة طحينية فاسدة، وذلك بالمدفن الصحي بأبوزعبل.

كان فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة الصحية بالخانكة شن حملة مكبرة بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية على اماكن بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، أسفرت الحملة عن ضبط نصف طن لحوم ودواجن فاسدة، ٣٠ كيلو حلاوة طحينية فاسدة عينة من أماكن تداول الأغذيه المختلفه وتحليلها بالمعامل المركزيه لوزاره الصحه لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وورد تقرير الطب الشرعي، بأن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي، صدر قرار النيابة العامة بإعدامها، وتوجه فريق مراقبة الأغذية إلى المدفن الصحي بأبوزعبل وتم إعدام الكميات المضبوطة، كما تم إخطار مجلس المدينه بالغلق للمنشآت التي لا يوجد بها ترخيص بمزاولة الأنشطة الصحية.