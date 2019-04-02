شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» تنظم ورشة عمل للتوعية بتطبيق منهج التحسين المستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الاثنين، ورشة عمل تفاعلية للعاملين بالشركة للتوعية بطرق تطبيق المواصفة القياسية ISO 90001/2015، وذلك تفعيلاً لبند التوعية بالمواصفة، بحضور الطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والدكتور حسين صبري مستشار تطوير الأداء المؤسّسي.

ونظمت الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران المدني برئاسة الدكتورة ماجدة شعيب ورشة العمل بالتنسيق مع رئيس قطاع التنمية الإدارية ورئيس مشروع تطبيق الأيزو بالشركة القابضه للمطارات والملاحة الجوية الدكتورة نادية حلمي الشافعي، وتهدف الورشة إلى تنمية وبناء قدرات العاملين، وذلك في إطار الإدارة المستدامة للعنصر البشري، والعمل على وضع إطار تطبيقي لبنود المواصفة الدولية تمهيداً لإستكمال الإجراءات لحصول الشركة القابضة على الشهادة الدوليةISO 90001/2015.