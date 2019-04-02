شكرا لقرائتكم خبر عن عضوات بـ«النواب» يشكرن السيسي في أعياد المرأة المصرية: نشهد عصرًا ذهبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عضوات مجلس النواب، عن شكرهن للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أعياد المرأة المصرية.

وجاء في بيان، الاثنين: «يحمل شهر مارس من كل عام الاحتفال بالأم المصرية، وقد تطورت الفكرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتحول شهر المرأة في عصرها الذهبي فإذا احتفل العالم في الثامن من مارس بيوم المرأة عالميا فاننا في أم الدنيا نحتفل بما شهده مارس في ثورة 1919 بمشاركة المرأة منذ 100 عام لمواجه المحتل والمطالبة بحق الاستقلال».

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وتابع البيان: «امتداد لمسيرة المرأة المصرية التي بدأت عبر التاريخ وتبلورت عام 1919 حيث بدأت المرأة تطالب بحقها فنشأت اتحادات نسائية في مصر عام 1927 وما تبعه من مطالب سياسية للمرأة، فقد أبى مارس 2019 أن يمر دون تكريم للمرأة المصرية فالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت كل التحية للمرأة المصرية التي كانت عنصر النجاح في استراتيجية الدولة سواء في المجال الاقتصادي أو مكافحة الإرهاب أو المساندة والدعم السياسي وذلك خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية في 30 مارس 2019».

كما عبر العضوات عن سعادتهن بأن يتقدمن للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة الفاضلة قرينته بالشكر والتقدير على تشريف الاحتفال بالحضور، وتقديم الدعم للمرأة المصرية، وأسعد نائبات الشعب المصري أن يشدن بتوجيهات الرئيس السيسي الذي حرص منذ بداية وصوله للحكم على التأكيد والاعتراف بدور المرأة المصرية، وقد سعى سيادته إلى تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فقدم المبادرات وأعلن عام 2017 عام المرأة المصرية، وأعاد تشكيل المجلس القومي للمرأة ليتضمن لأول مرة في تشكيله قيادات نسائية شابة وتمثيل للمرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية، كما تم تعيين أول محافظة سيدة في تاريخ مصر وتعيين أول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركزي المصري وارتفعت نسبة القاضيات في مصر بعد تعيين 26 قاضية في المحاكم الإبتداءية وقام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل ودخات ولأول مرة في تاريخ مصر 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للإنتخابات ووصل عدد أعضاء مجلس الوزراء من السيدات إلى 8 وزيرات.

وبلغ عدد النائبات في برلمان 2015 عدد 90 نائبة بنسبة 15% من جملة الأعضاء لأول مرة في تاريخ المجالس التشريعية المصرية، كما أن نسبة الناخبات السيدات والفتيات وصلن إلى 55% ومثلت المأة 51% من عدد العاملات في المحليات وبحسب الوظائف الإدارية مثلت المرأة 54% وفي الوظائف التخصصية 45% والوظائف الفنية مثلت المرأة فيها 48% والوظائف الحرفية والخدمة المعاونة 19% لصالح المرأة في حين أطلق الرئيس مبادرة تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة حيث اعتبر البنك الدولي أن البرنامجين من أفضل أربعة برامج حماية للفقراء على مستوى العالم.