شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافل وكرامة»: برامج الحماية الاجتماعية تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد لطيف، مدير العمليات الميدانية لـ«تكافل وكرامة»، إن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وأضاف لطيف، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة «سكن كريم» تتكلف 288 مليون جنيه بإجمالي تدخلات لـ 47 ألفًا و892 منزلًا وسيتم الانتهاء منها في 30 يونيو 2020.
وكشف الدكتور أحمد لطيف، مدير العمليات الميدانية لـ«تكافل وكرامة»، أنه يتم توصيل المرافق المختلفة إلى تلك المنازل من مياه وصرف صحي وترميم المنازل وبنائها.
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