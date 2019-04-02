شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: 204 مليارات جنيه فاتورة معاشات يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي والمعاشات، إن تطبيق زيادة المعاشات، وفقا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتم ابتداء من أول يوليو.

وأضاف «عبدالهادي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الحد الأدنى للمعاشات كان 750 منذ أول يوليو 2017»، مشيرا إلى أن إجمالي المعاشات سيصل إلى 204 مليارات جنيه أول يوليو المقبل، بعدما كان 103 مليارات جنيه في 2014.

وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي والمعاشات «عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات، ارتفع بنسبة 10% منذ 2014، في ظل ارتفاع قيمة المعاشات بما يقرب 90%، وهو ما يؤكد انحياز الدولة لهذه الشريحة».