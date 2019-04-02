شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تسابق الزمن قبل بطولة «أمم إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور إسماعيل العدلى، رئيس لجنة تطوير الميادين، أعمال التصميمات التي تم الانتهاء منها والمسؤول عن تنفيذها، في إطار استعدادات المحافظة لاستضافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية، حيث جرى الانتهاء من تصميم جدارية ميدان الناصرية، وميدان نهاية الصحراوى مع الدائري، وميدان المطار الهوارية١، وميدان فيكتور عمانويل، وساعة الزهور، وميدان زويل، وإنارة ميدان الشهيد أيمن عبدالحميد، ونافورة نهاية قناة السويس أمام كارفور، وسور مقابر العمود، وميدان الرصافة، وميدان الموسيقيين، وتطوير سور مدافن المنارة، وتمثال عروس البحر بالسلسلة، ونافورة حديقة الإسعاف، وميدان بهيج، كما أشار إلى ضرورة الالتزام بالتصميمات والخامات المستخدمة في كل تصميم، والتى تم تقديمها من قبل لجنة تجميل وتطوير الميادين وعدم الخروج عنها، وذلك لضمان خروج الميادين بالشكل الذي يرضى الذوق العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء أحمد بسيونى، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد، وضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تجميل ورفع كفاءة الميادين بالثغر، وذلك لمناقشة ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة الميادين بكل حى.

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ووجه السكرتير العام، رؤساء الأحياء، بضرورة متابعة أعمال التطوير والتجميل التي تتم بكل حى، مع تحديد احتياجات تطوير وتجميل الميادين بالأحياء للبدء في تنفيذ التصميمات التي أجمعت على تنفيذها اللجنة المشكلة من أساتذة متخصصين في تجميل ورفع كفاءة الميادين.

ومن جانبه، عرض رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة الميادين زراعيا وإنشائيا، حيث تم استعراض الميادين التي قامت اللجنة بوضع تصميمات لها.. والميادين التي تم وضع تصميمات لها ومعروضة حاليا على إدارة المرور للموافقة على تنفيذها وعددها ٣ ميادين.. والميادين التي تم المرور عليها وتتطلب أعمالا بسيطة بهدف رفع كفاءتها من خلال الدهانات أو استكمال الإضاءة أو استكمال المقاعد وعددها ١١ ميدانا، والميادين الجارى عمل التصميمات الهندسية لها.

شارك في الاجتماع الدكتور إسماعيل العدلى، رئيس لجنة تطوير وتجميل الميادين بالمحافظة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة ورؤساء الأحياء.