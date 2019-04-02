شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: أصحاب «التوك توك» لا يستحقون معاش «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد لطيف، مدير العمليات الميدانية لـ «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن، إن أصحاب «الجرارات» و«التوك توك» لا يستحقوا الحصول على معاش «تكافل وكرامة».

وأضاف «لطيف»، خلال لقائه ببرنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفئات المستثناه من معاش تكافل وكرامة، للمواطنين التي تدل المؤشرات على تحسن الحالة الاقتصادية لدى المواطنين ثم التحاق الأبناء بمدرسة خاصة وامتلاك الأسرة سيارة خاصة.

وتابع الدكتور أحمد لطيف، مدير العمليات الميدانية لـ «تكافل وكرامة»، أنه عدد الأشخاص الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة بلغ 2.8 مليون شخص وبعد إجراء عمليات التنقية انخفض الرقم إلى مليون و990 ألف مستفيد بتكلفة مليار جنيه شهريا.