شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الاجتماعي» يكشف حقيقة تطبيق خصومات على المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي والمعاشات، إن الحد الأدنى للمعاشات كان 750 جنيها ثم ارتفع إلى 900 جنيه وفقا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.

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وأضاف «عبدالهادي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن هناك انحيازًا لأصحاب المعاشات بصفة عامة، ولأصحاب المعاشات الصغيرة بصفة خاصة، لأن وضع الحد الأدنى للمعاش يجعل الشخص المستحق يحصل على 15%، ومن يحصل على الحد الأدنى للمعاش يتم رفع نسبته 20%.

وتابع أن هناك نوعين من المعاشات الأولى على الأجر الأساسي وآخر على الأجر المتغيير ومنذ 2011 يتم احتساب المعاش على أساس الأجريين، موضحا أن قرارات الرئيس بزيادة المعاشات تعكس انحيازه لأصحاب المعاشات.

وأكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي والمعاشات، أن ما يتم خصمه من صاحب المعاش هو رسم قدره 1 جنيه فقط وإذا كان يحصل على المعاش عن طريق أحد البنوك يتم خصم الرسوم العادية كونه عميل لدى البنك، وبالتالي ستكون الزيادة المقررة مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون بدون أي استقطاعات.