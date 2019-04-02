شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» تعلن موعد تظلمات «تكليف 2017» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إنه التقى اليوم الإثنين، الدكتورة سحر حلمي، مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة لبحث مشاكل تظلمات تكليف الصيادلة دفعة 2017، مؤكدا أنها أوضحت أنه سيتم فتح باب تظلمات التكليف على موقع الوزارة الرسمي في الفترة من 11أبريل حتى 26 أبريل الجاري.

وأضاف «عبدالحميد»، في بيان صحفي للنقابة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أن يكون النقل بالبدل أحد أسباب التظلم، على أن تتقدم النقابة بمذكرة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لإدراج ذلك البند كأحد الحلول لمشاكل توزيع التكليف.

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وأوضح أن الإدارة حددت شروط لقبول التظلمات، وهي الحالة الصحية للمكلف بعد إثباتها بقرار من المجالس الطبية المتخصصة، ويكون تكليف المتزوجات طبقاً لسكن الزوج المثبت بقسيمة زواج أو أي من طرق الإثبات المعتمدة، بالإضافة إلى أحقية التظلم في حالة مرض أحد الوالدين بأمراض تحتاج الإعالة بتقديم الشهادة الطبية المعتمدة، وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.

وأكد «عبدالحميد»، أنه تم مناقشة نقل الصيادلة المكلفين بالعريش، وشمال سيناء، ومطروح، لأماكن أقرب، إضافة إلى توزيع صيادلة بهيئة التأمين الصحي، وأوضحت مديرة الإدارة أنه سيتم النظر في تكليف 500 صيدليا بالهيئة.

وأشار إلى أن مديرة الإدارة وعدت بالنظر في تكليف الفين و400 صيدلانية جاء تكليفهم خارج محافظات سكنهم.