شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يرد على شائعة تأجيل الامتحانات: «كذبة إبريل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة من الشائعات المنتشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول تأجيل الامتحانات، قائلًا: «نخلي بالنا من كذبة إبريل التي أطلقتها بعض صفحات الفيس بوك اليوم».

وأضاف «الخشت» عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، الاثنين: «إلى متى سنظل نصدق كل ما يكتب بوسائل التواصل الاجتماعي، خذوا المعلومات من صفحتي الرسمية أو موقع الجامعة الرسمي أو صفحة المكتب الإعلامي.. أؤكد لا تأجيل للامتحانات، ستقام بمواعيدها التي أعلنتها كل كلية».

وأوضح أنه لن تقام أي حفلات فنية بالجامعة غير التي يتم الإعلان عنها رسميًا، وأردف: «أرجو التفكير العقلاني في كل الأخبار، وأهم معيار هو المصادر الرسمية».