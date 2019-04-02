شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2/4/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف، وارتفاعه من 0.5 إلى 1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.



الطقس فى الأردن

نهاراً

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يبقى الطقس بارداً بوجه عام ودرجات الحرارة دون مُعدلاتها المعتادة بشكل لافت.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار بالأخص في شمال المملكة وذلك حتى ساعات العصر.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح : شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً في عموم المناطق.

وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الامطار خاصة خلال ساعات ما قبل الظهر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.