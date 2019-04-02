جامعة حلوان تفتح ملتقى توظيف لطلابها بمشاركة 130 شركة ومؤسسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تنظم اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف الخريجين بمشاركة 130 شركة ومؤسسة ومصنع؛ لتوفير فرص عمل وتدريب لطلاب الجامعة المشاركين فى الملتقى.
وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الدورات الخاصة بمبادرة "صنايعية مصر" التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مستمرة فى كليات "الفنوان والاقتصاد والتعليم الصناعى" لتدريب أصحاب المهن المختلفة بمحيط هذه الكليات.
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