شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات..التضامن تعلن أسماء الفائزين فى نتيجة حج الجمعيات 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التضامن ننشر أسماء الفائزين فى نتيجة حج الجمعيات 2019 بكل المحافظات اعرف نتيجة القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات الأهلية وزارة التعليم العالى فوز مصر للمرة الثانية بمقعد رئيس اللجنة الدولية لإفريقيا التابعة لليونسكو التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم: مراعاة المحذوف من مناهج الابتدائية فى امتحانات 2019 وزارة البيئة البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على مستشفيات ومراكز طبية بالجيزة Advertisements وزارة النقل السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة وزارة الأوقاف الأوقاف تبدأ إجراء تحاليل مخدرات للعاملين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزارة الهجرة اختيار "هانى عازر "رئيسا شرفيا لمؤسسة"مصر تستطيع" ويعقوب رئيسا لمؤتمراتها وزارة الزراعة وزارة الزراعة: ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ892 ألف طن وزارة القوى العاملة تحويل 6.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ26 مصريا عملوا فى اليونان

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