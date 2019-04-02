العثور على جثة سيدة بترعة اللبيني.. والتحريات: "عابرة سبيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ومعاينة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة في ترعة اللبيني بمركز كرداسة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمصرف اللبيني وتحديدا بقرية كفر حكيم بدائرة مركز كرداسة.

معاينة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أكدت أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، ترتدي ملابسها كاملة، ولا توجد بها آثار إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات أن الجثة لـ"عابرة سبيل".

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ووجه العقيد علاء فتحي مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر وكيله المقدم محمد أبو زيد بفحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية، وتبين عدم وجود أي بلاغات بنفس المواصفات.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال قائد جرار تصادف عمله بالقرب من المجرى المائي للترعة والذي أشار إلى أنه لاحظ جثة طافية لدى مباشرة عمله فأبلغ شرطة النجدة على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.