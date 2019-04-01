انت الان تتابع إقبال على سلاسل تجارية تعرض منتجات «كلنا واحد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مبادرة كلنا واحد- أرشيفية
لقيت مبادة وزارة الداخلية، التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بطرح مرحلة جديدة من مبادرة «كلنا واحد»، داخل سلاسل محال تجارية كبرى، إقبالًا جماهيرياً مكثفاً اليوم الإثنين، وسط إشادة من المواطنين، بتوفير الكثير من السلع الأساسية، بجودة عالية وبتخفيض فى السعر تصل نسبته إلى 30%، عن مثيلاتها من السلع المطروحة بالأسواق والمحال التجارية الأخرى، فيما تواصل وزارة الداخلية شن الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، ومحاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية للتجار.
كانت وزارة الداخلية أعلنت إطلاق مرحلة جديدة من مبادراتها الإجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بدءًا من اليوم الإثنين، والثانى الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش
كانت وزارة الداخلية أعلنت إطلاق مرحلة جديدة من مبادراتها الإجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بدءًا من اليوم الإثنين، والثانى الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الإحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وبدأ اليوم طرح السلع المعلن عن تخفيضات بأسعارها، داخل 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على إمتداد ربوع الجمهورية وهى "كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.
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