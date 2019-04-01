البريد و3 بنوك.. أماكن تسديد رسوم حج الجمعيات 2019

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إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات 2019

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إنه يمكن للحجاج الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019، سداد رسوم الحج في بنوك مصر أو الأهلي أو القاهرة أو مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، بدءا من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع، جاء ذلك خلال فعاليات إجراء القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية لموسم حج هذا العام، وفاز فيها 12 ألف حاج من إجمالي 32 ألفا و617 متقدما، بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

ويبدأ إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة بالرقم القومي، وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع وزارة التضامن الاجتماعي. ويمكنك الدخول عليها من (هنا) أو (هنا) أو (هنا) وجاءت الأسعار والمستويات كالتالي: سعر رحلة الحج بالمستوى الأول بـ105 آلاف جنيه، المستوى الثاني في فنادق بـ90

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