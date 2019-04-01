انت الان تتابع تفاديا للغرامات.. زحام على شبابيك التذاكر بمحطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منافذ بيع التذاكر بمحطة مصر

في استجابة سريعة لتحذيرات الهيئة العامة للسكة الحديد، بشأن تطبيق غرامات فورية على من يركب القطارات دون دفع تذاكر، شهدت محطة قطارات مصر برمسيس، اليوم، زحاما شديدا على منافذ بيع التذاكر، في أول أيام تطبيق قرار الغرامات. ووضعت السكة الحديد منشورا في المحطات الرئيسية، يؤكد فرض غرامة 10 جنيهات في حال ركوب القطارات المميزة والمطورة دون تذكرة، كما تزيد الغرامة لمبلغ 20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي. وأوضح المنشور أن الغرامة ستكون 30 جنيهًا في حال ركوب القطارات المكيفة "VIP"، أما غرامة قطارات خطي أبو قير و23 يوليو فتبلغ 5 جنيهات.

وتواجد عدد من محصلي التذاكر أمام مداخل محطة مصر، لتخفيف الضغط على منافذ البيع داخل المحطة، كما استخدم عاملو المحطة مكبرات صوت لمناشدة الركاب بضرورة قطع التذاكر تفاديا للغرامة. وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين الاحتفاظ بالتذكرة ليس فقط لحين توقف القطار، ولكن حتى الخروج من المحطات، حيث سيتم تسليمها