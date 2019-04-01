شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عفيفي: القمة العربية خرجت بموقف قوي ضد «قرار الجولان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم جامعة الدول العربية، أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة بسبب تراكمات سابقة.
وقال «عفيفي»، خلال مداخلة ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الإثنين، إن الجامعة العربية تظل الإرادة المعبرة عن هذه الأمة، وهي السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تواجهها الأمة العربية، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية لديها الكثير من المواقف المدافعة عن القضايا العربية.
وأضاف المتحدث باسم الجامعة العربية أن الجامعة هي التي استصدرت قرارًا من الأمم المتحدة لتأكيد وضعية القدس بأنها أرض عربية محتلة، ودفعت عددًا من الدول إلى التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما أن القمة الأخيرة خرجت بموقف عربي قوي يتضمن آليات تنفيذية للتعامل مع القرار الأمريكي الأخير الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود عفيفي: القمة العربية خرجت بموقف قوي ضد «قرار الجولان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.