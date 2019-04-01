شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عفيفي: القمة العربية خرجت بموقف قوي ضد «قرار الجولان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم جامعة الدول العربية، أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة بسبب تراكمات سابقة.

وقال «عفيفي»، خلال مداخلة ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الإثنين، إن الجامعة العربية تظل الإرادة المعبرة عن هذه الأمة، وهي السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تواجهها الأمة العربية، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية لديها الكثير من المواقف المدافعة عن القضايا العربية.

وأضاف المتحدث باسم الجامعة العربية أن الجامعة هي التي استصدرت قرارًا من الأمم المتحدة لتأكيد وضعية القدس بأنها أرض عربية محتلة، ودفعت عددًا من الدول إلى التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما أن القمة الأخيرة خرجت بموقف عربي قوي يتضمن آليات تنفيذية للتعامل مع القرار الأمريكي الأخير الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.