شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد أعمال الندب لامتحانات الثانوية العامة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المذكرة الخاصة بإعادة تنظيم أعمال الندب لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن القرار تضمن ندب المعلمين داخل المحافظة التي يعملون بها، على أن يكون الندب خارج الإدارة التعليمية التابع لها المنتدب، مؤكدًا عدم المساس بالمكافآت التي يحصلون عليها في هذا الشأن.

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وأضاف «عمر» أنه لا مانع من الندب خارج المحافظة في عدة حالات، هي: «أن يكون ذلك أفضل للمنتدب من حيث المسافة، وكذلك في اللجان التي تم توثيق حالات شغب أو فوضى أو غش جماعي فيها وفي هذه الحالة يجوز للجان الإدارة الندب خارج المحافظة إذا رأت أن ذلك في مصلحة العمل، كما سيتم الاستمرار في العمل بضوابط الندب لأعمال لجان السير بالنسبة لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.

وأشار إلى أن ذلك الإجراء جاء حرصاً من الوزارة على راحة المعلمين، حيث إن الوزارة قد وعدت بألا تتكرر مشاكل العام الماضي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أن هناك تعليمات مشددة صدرت للمديريات بالعمل على توفير استراحات مميزة للمعلمين الذين سيتم ندبهم خارج المحافظة وسوف يتم تشكيل لجنة لمتابعة هذه التجهيزات قبل بداية الامتحانات.