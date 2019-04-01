شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يسلم 19 مواطنًا عقود تقنين أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بتسليم ١٩عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً إلى أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا.

Advertisements

وقال المحافظ إنه تم تسليم ١٩ عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، هم: «إبراهيم مصطفى عمارة مصطفى من مركز قلين بمساحة ٩٥.٣م٢، إبراهيم يوسف عبدالله النحراوي من مركز بلطيم بمساحة ١٦٢م٢، أحمد عبدالمحسن جمعة فرج الله من مركز بيلا بمساحة ٢٢٧م٢، أحمد عبدربه نور شريف من مركز برج البرلس بمساحة ٥٠م٢، السيد سعد السيد يوسف من قرية كفر العجمي في مدينة بيلا بمساحة ٧٤.٧٠م٢، السيد عبدالرحيم عنتر الزعويلي من قرية منشأة شبراطو في مركز قلين بمساحة ٥١٦.٢٥م٢، الشناوي محمد الشناوي كشك من شارع الشهداء في مدينة سخا أول كفرالشيخ بمساحة ٣٨.٠٨م٢، بسيوني أحمد بسيوني نوار من قرية صروه في مدينة قلين بمساحة ٤٧٠.٧٠م٢، سهام البيلي حافظ ابراهيم من قرية أبوبدوي من مدينة بيلا بمساحة ٢٤٨م٢، عباس عبدالله حسن شكشوك من مركز البرلس بمساحة ٢٠٤م٢، عبدالعزيز محمد أحمد الديك من قرية صروه من مدينة قلين بمساحة ٦٥.١٠م٢، محمود فتحي محمد فهمي من مركز سيدي سالم بمساحة ٣٨.٨٥م٢، ورثة محمود عبدالحميد الأحول عنهم فادية السيد محمد ناصر من مدينة دسوق بمساحة ٢٥١.٢٥م٢، أنصاف إبراهيم السيد على زيد من مدينة بيلا بمساحة ٦٩.١م٢، رامي مرزوق اسماعيل العباسي من مدينة بيلا بمساحة ٥١.٤ م٢، محمد وهبة وجب المنزلاوي من مدينة بيلا بمساحة ٣٨.٨٥م٢، مرزوق إسماعيل العباسي من مدينة بيلا بمساحة ٢٣.٨م٢، سهام حسين محمود موسى حسين من مدينة دسوق بمساحة ٢١٨.٦٥م٢، محمود فتحي محمد فهمي من مدينة سيدي غازي بمساحة ٢٣.٨م٢».

ولفت إلى أنه تم تقييم أسعار 618 طلبًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، من خلال اللجنة الرباعية، وقبول المتغيرات المكانية لـ 148 طلبًا ضمن أعمال لجان تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون، وذلك بحضور عادل البرزاوى، مدير عام الشؤون القانونية، وموسى أبوعيطة، ومحمد مبارك، وبدر حلمى، أعضاء لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقدم المحافظ الشكر للواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، ولرؤساء المراكز والمدن، والمستشار مبروك حجاج، والمهندس محمد خالد، وعادل البزاوي، والمهندس أحمد سعيد، وهيثم ندا، وموسى أبوعيطة، ومحمد مبارك، وبدر حلمى، والحبشى جبر، على جهودهم المخلصة خلال أعمال لجنة التقنين وجميع المشاركين.