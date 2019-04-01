شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة الإعلان الثاني لمنح الدراسات العليا للمهنيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة منح الإعلان الثاني لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام 2018/2019، حيث جرى اختيار 108 دارسين للاستفادة من هذه المنح.

وشملت النتيجة اختيار 65 دارسًا للتدريب لمدة فصل دراسي واحد من 3 إلى 4 شهور، و28 دارسًا مهمة علمية لمدة 6 شهور، و6 دارسي ماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، و9 دارسي ماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وقد تم اختيار المرشحين وفقًا للمعايير والقواعد التي تحكم البرنامج والمدرجة بالإعلان، وتم اختيارهم من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بالإضافة إلى وزارات الصحة والطيران المدني والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضاً الهيئات والأجهزة الحكومية كالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الدوائية، وجهاز التنظيم والإدارة، وهيئة الطاقة الذرية، ومستشفى 57357.

جدير بالذكر أن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد أعلن عن هذا البرنامج في العديد من المجالات العلمية كالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تتم طبقاً للاتفاقية رقم 236- 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفى في الحاضر والمستقبل للمساهمة في رفع النمو الاقتصادى المصري.