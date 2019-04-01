شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد تتوعد الموظفين المدمنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الوزارة تقوم منذ عام 2017 بحملات مفاجئة لإجراء تحاليل للموظفين بخصوص تعاطي المخدرات، موضحًا أنه تم الكشف على 12 ألفًا من طواقم التشغيل، وأن التحاليل أثبتت وجود 428 حالة إيجابية وجرى التعامل معهم.

Advertisements

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»، أن هناك إجراءات قوية ضد المتعاطين، ووفقًا للقوانين الجديدة سيتم تحويل الموظف المتعاطي أو المدمن للنيابة العامة، وبعد ذلك سيتم وقفه عن العمل.

وذكر أن هناك حالة من الانضباط في الهيئة، لأن هذا هو شعار كامل الوزير، وزير النقل، منذ أن تولّى ملف النقل، موضحًا أن الوزارة تواجه ظاهرة التهرب من دفع الأجرة وتحرير غرامات للمتهربين.

وأضاف «رسلان» أن الوزارة تقوم بمجهود لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه «بالإمكانيات المتاحة نقوم بتعظيم الإيرادات وإعطاء الراكب الخدمة المتاحة، وكشف أنه في النصف الثاني من 2020 سيكون هناك تطوير كبير في منظومة السكة الحديد، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».