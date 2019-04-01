شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: الأكراد لقنوا أردوغان درسًا قويًا.. وتركيا خسرت 7 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبيد الله، المحلل السياسي التركي، إن نجاح المعارضة التركية في الانتخابات المحلية بإسطنبول وأنقرة، سيؤدي إلى تداعيات عديدة في المشهد السياسي الفترة المقبلة.

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وأضاف «عبيد الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أردوغان خسر شرائح عديدة من المجتمع التركي بخطابه الإسلامي القومي، حيث لقّن الأكراد أردوغان درسًا قويًا في الانتخابات المحلية».

وأوضح أن احتياطي البنك المركزي التركي خسر 7 مليارات دولار من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التركية تتفاقم.

وأكد أن الحكومة التركية تتلاعب بالمؤشرات الاقتصادية، حيث تصل نسبة التضخم المعلنة إلى 20%.