شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: الأكراد لقنوا أردوغان درسًا قويًا.. وتركيا خسرت 7 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد عبيد الله، المحلل السياسي التركي، إن نجاح المعارضة التركية في الانتخابات المحلية بإسطنبول وأنقرة، سيؤدي إلى تداعيات عديدة في المشهد السياسي الفترة المقبلة.
وأضاف «عبيد الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أردوغان خسر شرائح عديدة من المجتمع التركي بخطابه الإسلامي القومي، حيث لقّن الأكراد أردوغان درسًا قويًا في الانتخابات المحلية».
وأوضح أن احتياطي البنك المركزي التركي خسر 7 مليارات دولار من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التركية تتفاقم.
وأكد أن الحكومة التركية تتلاعب بالمؤشرات الاقتصادية، حيث تصل نسبة التضخم المعلنة إلى 20%.
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