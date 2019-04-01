شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لمستشفيات الأطفال الجامعية: نعالج 500 ألف مريض سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سعد، المدير التنفيذى لمستشفيات الأطفال (الشاطبى وسموحة) بجامعة الإسكندرية، إنه جار تنفيذ خطة تطوير شاملة لجميع المستشفيات الجامعية، من أجل خدمة المواطن السكندرى من بينها مستشفيا الشاطبى للأطفال وسموحة الجامعى.

وأكد أن مستشفيى الشاطبى وسموحة يستعدان لافتتاحات جديدة، لاستعادة بريقهما، خلال شهرى مارس الجارى وإبريل المقبل، بهدف تجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ورفع مستوى المنظومة الطبية في المستشفيات بتكلفة إجمالية 15.5 مليون جنيه.

وأضاف «سعد»- في تصريحات خاصة لـ«إسكندرية اليوم»- أن شهر إبريل سوف يشهد افتتاح 5 وحدات طبية متخصصة حديثة، وتطوير طابق كامل في مستشفى الشاطبى الجامعى للأطفال، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل، رئيس قطاع المستشفيات الجامعية، عبر افتتاح الدور الرابع من المستشفى، بعد انتهاء تطويره، بتنفيذ الدفعة 28 من القوات البحرية، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، حيث بدأ المشروع منذ 4 أشهر ويضم 3 وحدات هي أمراض الجهاز الهضمى والغدد الصماء للأطفال بطاقة 60 سريرا ووحدة أمراض الكلى، مشيرًا إلى أن مشروع التطوير شمل تغيير البنية التحتية الأساسية وتنفيذ أعمال الكهرباء والسباكة والاسرة الطبية للمرضى، المقرر افتتاحه إبريل المقبل، ويستفيد منه نحو 2000 طفل سنويًا.

وأشار «سعد» إلى افتتاح وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى سموحة الجامعى بطاقة 8 أسرة، وهى وحدة متكاملة بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، بمساهمة رجال الأعمال وجزء من ميزانية قطاع المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه بافتتاح الوحدة الجديدة يصبح لدى مستشفى سموحة الجامعى للأطفال 14 سرير عناية مركزة.

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وأوضح «سعد» أن مستشفى سموحة للأطفال يستعد لتشغيل أحدث جهاز مناظير على مستوى المستشفيات الجامعية بوحدة مناظير الجهاز التنفسى، ويتولى تشغيله فريق طبى متخصص، تحت إشراف الدكتور نادر فصيح، رئيس قسم طب الأطفال، بتكلفة 2 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاح وحدة عناية مركزة في قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الشاطبى بطاقة 8 أسرة، وبذلك يكون في مستشفى الشاطبى 17 سرير عناية أطفال، وفى سموحة الجامعى 14 سريرا، ليصبح إجمالى أسرة العناية المركزة للأطفال 31، لافتا إلى افتتاح معمل الأمراض الوراثية في سموحة، بتكلفة 1.5 مليون جنيه وصيدلية لتحضير أدوية أمراض أورام الأطفال بتكلفة مليون جنيه.

وأكد «سعد»، أنه لولا الدور الفعال للدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لما تحقق شىء على الأرض، لافتًا إلى تسهيلهما إجراءات تنفيذ المشروعات، والمساهمة في الحصول على دعم وتبرعات مالية من المجتمع المدنى، نتيجة الثقة المجتمعية في المستشفيات الجامعية، لإنشاء وحدات جديدة وتطوير القائم منها وشراء أجهزة طبية حديثة، دون تحميل ميزانية قطاع المستشفيات الجامعية تكلفة كبيرة أو النصيب الأكبر منها.

ولفت المدير التنفيذى لمستشفيات الأطفال، إلى تطوير الدور الثالث بالمستشفى، المخصص لعلاج الأمراض الباطنية والعصبية وأمراض الدم، وشراء وتوريد 62 سريرا طبيا بملحقاته، يخدم 2600 حالة سنويًا، مشيرًا إلى تكاتف ومساندة المجتمع المدنى، وعلى رأسهم مؤسسة مصر الخير، موضحًا أن مستشفيات الجامعة تقدم 80% من الخدمة الصحية للمرضى بمحافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة في ظل إمكانيات طبية متاحة، لافتا إلى دعم مستشفى الشاطبى، تماشيًا مع حملة قطاع الصحة «داووا مرضاكم بالصدقة».

وأِشار إلى أن مستشفيات الأطفال تضم مركزين للغسيل الكلوى للأطفال وجار مراجعتهما على 3 مستويات؛ هي المراجعة الأسبوعية الذاتية، داخل المركزين، عبر أجهزة متخصصة لا يوجد لها مثيل في مستشفيات الإسكندرية والمحافظات المجاورة، مع تقديم خدمة مميزة للمرضى، فضلا عن مراجعة دورية، شهريا، تستهدف جميع الماكينات، مشيرا إلى أن المراجعة الثالثة تجرى عن طريق اختيار بعض الماكينات بشكل عشوائى لفحصها وكذا المحاليل الموجودة، وتتولى وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات أخد عينات عشوائية من المحاليل للتأكد من مطابقتها للمواصفات والسلامة.

وأوضح المدير التنفيذى لمستشفيات الأطفال، أن المستشفى رغم الإمكانيات المالية المتاحة لديه، إلا أنه يعالج 500 ألف مريض سنويًا، من محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، بواقع 40 ألف مريض شهريا، ما بين كشف في عيادات خارجية وحجز وعناية مركزة ومتوسطة وجراحة أطفال ووحدة مناظير للأطفال وأمراض الوراثة والأطفال المبتسرين والغسيل الكلوى وعمليات اليوم الواحد والعمليات الجراحية الكبرى وجلسات الطب الطبيعى وخدمات الأشعة المقطعية والموجات الصوتية ورسم المخ والتحاليل الطبية، (أكثر من 700 ألف تحليل سنويًا)، ويوجد 70 حضانة أطفال مبتسرين في مستشفى الشاطبى و33 حضانة في مستشفى سموحة، بإجمالى 103 حضانات، لافتًا إلى إجراء المستشفى 2346 عملية جراحية في عام 2018، ما بين جراحات أطفال متخصصة كبرى وصغرى.