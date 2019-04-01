شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات حزبية لدعم التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل عدد من الأحزاب المؤيدة للتعديلات الدستورية تحركاتها لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على هذه التعديلات، وذلك من خلال عقد مؤتمرات وندوات تثقيفية في المحافظات.

وأعلن موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية، أنه تقرر عقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية الحاشدة بعدد من المحافظات دعماً لتعديل الدستور ولشرح أهداف هذه الخطوة وبيان أهميته وحاجة البلاد له، والفئات المستفيدة منه والمصالح الوطنية التي ستتحقق من ورائه وحث المواطنين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات.

وأضاف موسى، في بيان، أمس، أنه سيعقد المؤتمر الأول للحزب في الإسكندرية في ٧ إبريل الجارى بمنطقة برج العرب، والثانى بالشرقية في ١٣ الشهر الحالى بمدينة منيا القمح، والثالث بالمنوفية في 17 إبريل بقويسنا والرابع بكفرالشيخ في ١٨ إبريل، والخامس بالقليوبية في ٢٠ إبريل بقرية كفرالعرب.

وأطلق حزب «المصريين الأحرار» حملة تحت عنوان «نعم للدستور» في المحافظات، وتبدأ من الإسكندرية بهدف شرح المواد المعدلة والمستحدثة للمواطنين، وأوضح بيان للحزب أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات ومقار في نقاط مختلفة في الشارع لتعريف المواطنين بلجان التصويت، معلنا أن الحزب سيوفر وسائل انتقال لكبار السن وذى الإعاقة لمساعدتهم في الوصول للجانهم، مؤكدا أن الحزب يواصل العمل على حملة «رأيك يهمنا» التي أطلقها رئيس الحزب بهدف جمع آراء المواطنين حول التعديلات الدستورية.

وعقد حزب «مستقبل وطن» عددا من الندوات بالمحافظات للتعريف بالتعديلات الدستورية وأهمية الحشد للاستفتاء منها في مطروح بشعار «انزل.. شارك.. قول رأيك»، وسط حضور عدد كبير من المواطنين. وناقشت الندوة عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الإنجازات التي تمت والمشروعات القومية التي أقيمت، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء المقبل، والالتزام بـ«الواجب الوطنى في تلبية النداء عند حاجة الوطن».

Advertisements

ونظمت أمانة «مستقبل وطن» ندوات تثقيفية في محافظات الغربية والدقهلية وبنى سويف والفيوم والمنيا والوادى الجديد وسوهاج والأقصر، حول المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور.

فيما أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن إطلاق حملة تحت عنوان «قول كلمتك» بهدف حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء. وقال علاء مصطفى، المتحدث باسم الحزب، في بيان، إن الحملة تستهدف تنظيم مجموعة من الفعاليات الميدانية لرفع الوعى السياسى لدى المواطنين بأهمية ممارسة حقهم الانتخابى، والمشاركة لأنها واجب وطنى وتعبير حقيقى عن حرص المصريين على تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، مؤكدا أن خطة الحملة تستهدف التواجد في القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والجيزة، والقليوبية.

وقال ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، لـ«المصرى اليوم»، إن الحزب يعقد اجتماعا مع ممثلى قواعده، اليوم، لاستطلاع آرائهم حول التعديلات الدستورية المقترحة، سواء بالرفض أو القبول، موضحا أن المكتب التنفيذى للحزب سينعقد أولا يعقبه اجتماع «للهيئة العليا»، وكذلك اجتماعات للشباب واتحاد المرأة، وعقب ذلك سيتم العمل على الأرض حال موافقة القواعد الوفدية، مشيرا إلى أن الحزب سينتظر كذلك تقرير البرلمان حول التشريعات، ليحدد بعد ذلك خطة عمله.

ويعقد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الل،ه المتحدث الرسمى للبرلمان، مؤتمرا، اليوم، بأحد الفنادق، لإطلاق حملة لحشد المواطنين للمشاركة في التعديلات الدستورية تحت شعار «خليك مسؤول شارك في الدستور».

وأصدر «حسب الله» بيانا، أكد فيه أن الحزب شكل لجانا توعية على مستوى الجمهورية بالإضافة ألي حملة لطرق الأبواب بهدف توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية والهدف منها، وأن جميع التقارير التي تلقتها الأمانة العامة للحزب كشفت عن «وعى سياسى كبير لدى المواطنين».

وتابع: «المشاركة في الاستفتاء على الدستور ستكون تاريخية، لأن الشعب لديه نية وإرادة لإيصال رسالة إلى العالم بأنه سيظل مسانداً لوطنه ولقيادته السياسية».