شكرا لقرائتكم خبر عن «رشوان» يستأنف مفاوضات تشكيل «مكتب الصحفيين» بـ«التوافق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مفاوضاته مع أعضاء مجلس النقابة لتشكيل «هيئة المكتب» بـ«التوافق»، وذلك عقب عودته من مشاركته بحفل توزيع جوائز دبى للصحافة.

وقال رشوان، لـ«المصرى اليوم»، إنه يسعى حاليًا لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بتشكيل هيئة المكتب، تمهيدًا لعقد الاجتماع الأول للمجلس في أقرب وقت، من أجل بدء النظر في الملفات العالقة، والتى تمثل إرثًا ثقيلاً للمجلس الحالى، فضلاً عن إنهاء مصالح الصحفيين المتعطلة حتى الآن.

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وقال خالد ميري، عضو مجلس النقابة، لـ«المصرى اليوم»، إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب نهاية الأسبوع الجارى، حتى يبدأ المجلس مهام عمله رسميًا لإنهاء مصالح الزملاء، لافتا إلى أن «رشوان» سيسعى لإنهاء التشكيل في أسرع وقت، خاصة بعد تعطلها الأيام الماضية لتواجده خارج مصر.

وأوضحت مصادر بمجلس النقابة أن الموقف فيما يخص هيئة المكتب حاليًا مازال عالقًا، في ظل تمسك جبهة «ميرى- شبانة» بمنصبى السكرتير العام والوكيل الأول، بينما ترفض الجبهة الأخرى ذلك الموقف وتتمسك بتقسيم المناصب بنظام المحاصصة- أي أن يكون منصب السكرتير أمام الوكيل الأول، وأمين الصندوق أمام الوكيل الثانى، وهو ما لم يتم التوافق عليه حتى الآن.

وأضافت المصادر أن الجبهة الثانية التي تضم جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وهشام يونس ومحمد عبدالحفيظ ومحمود كامل وعمرو بدر، قررت اللجوء للاقتراع السرى داخل اجتماع المجلس الأول، باعتباره إجراءً ديمقراطيًا، وفى حال تساوى الأصوات يتم اللجوء للقرعة، خاصة أنهم يرفضون تمسك الطرف الآخر بالمناصب القيادية داخل المجلس وتهميشهم مجددًا بعدما حدث في المجلس السابق. وتابعت أن عددًا من أعضاء المجلس سيطلبون من «رشوان» الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة، في ظل تعطل مصالح الصحفيين حتى الآن، وفى حال التباطؤ في الدعوة لعقد الاجتماع، سيتم الدعوة من جانبهم لعقده في أقرب وقت وإعلانه رسميًا بمن حضر- وفق قولها.