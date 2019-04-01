شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط»: إطلاق التأمين الصحي الجديد أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، إن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية رؤية مصر 2030.

وأكد خلال كلمته، أمس، بالمؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان «آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر»، لبحث تحديات وفرص القطاع الصحى في مصر، في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية إصدار قانون التأمين الصحى الشامل على أن هناك تكليفا رئاسيا بالجاهزية الكاملة والاستعداد التام لبدء تطبيق المنظومة، لافتًا أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد ومن المقرر انطلاق الفعاليات بها مطلع يوليو.

وذكر أن الدولة تتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.