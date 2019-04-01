شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تبحث تطوير مدينة «كوم أوشيم» الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن «شركة CGCOC، التابعة للحكومة الصينية، تقدمت بعرض إلى الهيئة لتطوير مدينة الصناعات التكنولوجية الدولية بكوم أوشيم، بالفيوم، ومساحتها 32 مليون متر مربع».

Advertisements

وأكد مجدي غازي، رئيس الهيئة، في بيان، الاثنين، أنه «تم عقد لقاء مع وفد الشركة الأكبر في مجالات إنشاء وتطوير وتنمية المناطق والبنية التحتية، التابعة للحكومة الصينية، وتناول سبل تمويل ترفيق البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، حيث ستتم الاستعانة بشركات مقاولات صينية ومحلية، وكذلك دور الشركة بالترويج للمنطقة على مستوى الصين والعالم وجذب كبرى الشركات المتخصصة في الصناعات التكنولوجية الفائقة ما يدعم نقل التكنولوجيا».

وأكد «غازي» دعم الحكومة الكامل للشركة للبدء في ترفيق المنطقة حال اتخاذها القرار بالاستثمار في مصر بعد إنهاء دراساتها الفنية والسوقية، مشيرا إلى أن منطقة كوم أوشيم تعد ثانى أكبر منطقة صناعية في مصر بعد العاشر من رمضان على مساحة 7800 فدان، ووفقا لمخطط الهيئة فإنها ستكون أول مدينة صناعية ذكية من الجيل الرابع للمدن الصناعية.

وأشار إلى أن المنطقة طبقا لمخططات وزارة التجارة ستقام على 4 مراحل بنظام المطور الصناعى، موضحا أن شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة ستقوم بدور المطور العام للمرافق داخل المنطقة بالمشاركة مع الشركة الصينية، كاشفا عن أن التكلفة التقديرية للبنية الاساسية تبلغ 13 مليار جنيه، متوقعا أن تصل فرص العمل التي توفرها إلى 1.5 مليون فرصة عمل. وأوضح أن تصور وزارة التجارة حول منطقة كوم أوشيم كمشروع قومى يستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة للصناعات التكنولوجية الدولية، حيث تعتمد على إقامة صناعات غير تقليدية وجلب وتوطين التكنولوجيا في القطاعات الصناعية، مثل صناعة الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والبيولوجية الصناعية، وصناعات طبية ودوائية متطورة، وتكنولوجيا المواد الجديدة، والمعدات والأدوات فائقة التكنولوجيا، والصناعات الإلكترونية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن صناعة الاتصالات والألياف الضوئية. كما تشتمل المدينة على مجمع للصناعات الصغيرة داخل المنطقة لرواد الأعمال المصريين والذي سيضم 3 آلاف وحدة صناعية.