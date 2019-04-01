شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: الدستور الحالي «جامد».. وإجراءات تعديله «معقدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب لا يمكنه تعديل الدستور أو تغييره بالكامل، ولكن التعديل يأتي من الشعب، واقتراح التعديل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية»، مؤكدًا أن «الشعب من يقول كلمته في تعديل الدستور».

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وأضاف «الهضيبي»، في لقائه ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «لا يوجد دستور كامل أو مثالي في العالم، ودستور مصر جامد وتعديله يحتاج لإجراءات طويلة ومعقدة».

وتابع أن «الدستور الفرنسي مرن يمكن تعديله في جلسة برلمانية واحدة، عكس المصري الذي يحتاج تعديله لوقت»، موضحًا أنه «لا يحق لأحد مصادرة حق الشعب في التصويت بالاستفتاء على الدستور».

وذكر أن «الاستفتاء على الدستور يكون نزيهًا، والمشرع الدستوري أتاح كامل الحرية للشعب في رفض أو قبول التعديلات الدستورية».