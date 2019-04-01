شكرا لقرائتكم خبر عن مارجريت عازر: الدستور مليء بـ«الأفخاخ» ويحتاج لتغيير كلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن مجلس الشورى لن يكلف الدولة أي شيء في الموازنة الجديدة.

وأضافت «عازر»، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «مجلس النواب سيتم تقليل عدده في الدستور الجديد، وموظفي مجلس الشيوخ سيعودون مرة أخرى له بعد انتقالهم للنواب».

وأوضحت أن «دستور 2014 يحتاج للتغيير كليًا لأن به مواد بها أفخاخ، ومجلس الشيوخ ضرورة لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب»، مؤكدة أن مجلس الشيوخ يجب استطلاع رأيه في التعديلات الدستورية والقوانين المكمّلة.